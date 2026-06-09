إيران: نتبادل الآراء مع أمريكا عبر باكستان بشأن النص النهائي

وأضاف أن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، معرباً عن اعتقاده بأن الاتفاق ما زال قائماً ويتم احترامه.
وأكد أن وقف إطلاق النار شامل ويغطي المنطقة بأسرها، بما في ذلك لبنان.
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