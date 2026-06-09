إيران: نتبادل الآراء مع أمريكا عبر باكستان بشأن النص النهائي

12:48 ص

الوكيل الإخباري- قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن طهران تتبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة عبر باكستان بهدف التوصل إلى نص نهائي. اضافة اعلان





وأضاف أن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، معرباً عن اعتقاده بأن الاتفاق ما زال قائماً ويتم احترامه.



وأكد أن وقف إطلاق النار شامل ويغطي المنطقة بأسرها، بما في ذلك لبنان.





