الخميس 2025-06-26 11:50 ص
 

إيران: نحتفظ بحقنا الكامل في الطاقة النووية السلمية وفق القانون الدولي

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 26-06-2025 10:48 ص
الوكيل الإخباري-   شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن لإيران الحق الكامل في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مؤكدة عزم طهران على صون هذا الحق تحت أي ظرف من الظروف.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي:"بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، ووفقاً للمادة الرابعة منها، فإن لإيران الحق الكامل في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهي عازمة على صون هذا الحق".

وأضاف بقائي:"من وجهة نظر إيران، قلنا إن الدبلوماسية لا تنتهي أبداً — حتى في ذروة الحرب المفروضة على إيران، واصلنا الحوار مع مختلف الجهات الفاعلة لإنقاذ الأرواح وضمان حماية أمننا القومي، لكنهم دمروا الدبلوماسية".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن:"النقطة المهمة هي أنه بينما تتحدث الأطراف الأخرى عن الحوار والدبلوماسية، فإنها ترتكب أعمالاً عدوانية. هذه التناقضات لم تفضِ إلا إلى المزيد من المشاكل".

روسيا اليوم 
 
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