إيران: نحتفظ بحقنا الكامل في الطاقة النووية السلمية وفق القانون الدولي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي:"بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، ووفقاً للمادة الرابعة منها، فإن لإيران الحق الكامل في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهي عازمة على صون هذا الحق".
وأضاف بقائي:"من وجهة نظر إيران، قلنا إن الدبلوماسية لا تنتهي أبداً — حتى في ذروة الحرب المفروضة على إيران، واصلنا الحوار مع مختلف الجهات الفاعلة لإنقاذ الأرواح وضمان حماية أمننا القومي، لكنهم دمروا الدبلوماسية".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن:"النقطة المهمة هي أنه بينما تتحدث الأطراف الأخرى عن الحوار والدبلوماسية، فإنها ترتكب أعمالاً عدوانية. هذه التناقضات لم تفضِ إلا إلى المزيد من المشاكل".
روسيا اليوم
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