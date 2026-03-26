إيران: ندرس مقترحا أميركيا لكن لا ننوي إجراء محادثات

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء إن بلاده تدرس مقترحا أميركيا لوقف الحرب لكنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط.





وأشارت تصريحات عراقجي إلى أن طهران مستعدة إلى حد ما للتفاوض من أجل إنهاء الحرب إذا تمت تلبية مطالبها.



ومع ذلك، قال للتلفزيون الحكومي إن تبادل الرسائل عبر الوسطاء "لا يعني إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة".



وقال عراقجي "لقد طرحوا أفكارا في رسائلهم التي تم نقلها إلى السلطات العليا والتي، إذا لزم الأمر، ستعلن عن موقفها".



وقالت ثلاثة مصادر مطلعة في الحكومة الإسرائيلية إن المقترح المؤلف من 15 بندا يتضمن التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ووقف عمليات التخصيب وكبح برنامج إيران للصواريخ البالستية ووقف تمويلها لجماعات متحالفة معها في المنطقة.



وأحجم البيت الأبيض عن الكشف عن تفاصيل اقتراحه وهدد بتصعيد الضربات.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين "إذا لم تتقبل إيران الوضع الراهن، وإذا لم تدرك أنها مُنيت بالهزيمة العسكرية، وستظل كذلك، فإن الرئيس ترامب سيعمل على ضمان أن توجه إليها ضربة أشد من أي ضربة سابقة".





