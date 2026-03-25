الأربعاء 2026-03-25 09:17 م

إيران: نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب

علم إيران
إيران
 
الأربعاء، 25-03-2026 07:42 م

الوكيل الإخباري-  أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن مسؤول لم يكشف اسمه، الأربعاء، أن إيران رفضت خطة السلام الأميركية المقترحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهر.

وذكرت قناة "برس تي في": " كان ردّ فعل إيران سلبيا على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب".


وأوضح مسؤول إيراني للقناة طالبا عدم كشف هويته "ستنتهي الحرب عندما تقرّر إيران إنهاءها، وليس عندما يقرر ترامب ذلك".

 
 


