إيران: نشاطنا النووي سيكون متناسبا مع احتياجات البلاد

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تطمئن المجتمع الدولي بأن نشاطها النووي سيكون متناسبًا مع احتياجات الدولة، وفي إطار سياساتها المعلنة.



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