إيران: نشر أو تمركز مدمرات حول مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة تصعيد للأزمة

الوكيل الإخباري- قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، الأحد، على منصة أكس، إن أي نشر أو تمركز للمدمرات حول مضيق هرمز تحت ذريعة "حماية الملاحة"، ليس إلا تصعيداً للأزمة.

