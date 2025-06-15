إيران: هجوم إسرائيلي استهدف مستودع شهران النفطي

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة النفط الإيرانية فجر الأحد بأن ضربات إسرائيلية استهدفت خزانين للوقود في طهران، بعيد إعلان إيران إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.

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وأشارت وزارة النفط إلى أن "الكيان الصهيوني استهدف مستودع شهران النفطي (شمال غرب طهران) ومستودعا آخر في جنوب (المدينة)".



وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس برؤية النيران تشتعل في مستودع شهران.



وكانت إسرائيل أعلنت ليل السبت، أنها تنفذ ضربات في طهران مع محاولتها اعتراض صواريخ أطلقتها إيران نحو أراضيها، في ثاني يوم من تصعيد غير مسبوق بين البلدين بدأته إسرائيل الجمعة، باستهداف مواقع عسكرية ونووية في إيران.



وأفاد الإعلام الإيراني بتفعيل الدفاعات الجوية في طهران ومناطق أخرى منها محيط ميناء بندر عباس (جنوب)، بينما توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرب "كل هدف تابع للنظام" في إيران.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ليل السبت، "بينما تعمل قوات الدفاع الجوي على اعتراض الصواريخ التي أُطلقت من إيران، يقوم سلاح الجو الإسرائيلي حاليًا بضرب أهداف عسكرية في طهران".