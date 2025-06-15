إيران: هجوم إسرائيلي استهدف مستودع شهران النفطي

وأشارت وزارة النفط إلى أن "الكيان الصهيوني استهدف مستودع شهران النفطي (شمال غرب طهران) ومستودعا آخر في جنوب (المدينة)".
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس برؤية النيران تشتعل في مستودع شهران.
وكانت إسرائيل أعلنت ليل السبت، أنها تنفذ ضربات في طهران مع محاولتها اعتراض صواريخ أطلقتها إيران نحو أراضيها، في ثاني يوم من تصعيد غير مسبوق بين البلدين بدأته إسرائيل الجمعة، باستهداف مواقع عسكرية ونووية في إيران.
وأفاد الإعلام الإيراني بتفعيل الدفاعات الجوية في طهران ومناطق أخرى منها محيط ميناء بندر عباس (جنوب)، بينما توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرب "كل هدف تابع للنظام" في إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ليل السبت، "بينما تعمل قوات الدفاع الجوي على اعتراض الصواريخ التي أُطلقت من إيران، يقوم سلاح الجو الإسرائيلي حاليًا بضرب أهداف عسكرية في طهران".
وأتى ذلك بعدما طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من السكان لزوم الملاجئ.
-
أخبار متعلقة
-
قتيلة و20 مصابا في القصف الإيراني على تل أبيب
-
4 إصابات في رحوفوت و12 إصابة في بات يام جنوبي تل أبيب
-
إعلام إسرائيلي: إصابات مباشرة في 4 مباني على الأقل في تل أبيب
-
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجارات تدوي في مناطق مطار بن غوريون وشرق تل أبيب
-
هجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل
-
بن سلمان يؤكد للرئيس الإيراني رفض السعودية تسوية النزاعات باستخدام القوة
-
صفارات الإنذار تدوي في عدد من البلدات الإسرائيلية
-
وزارة النفط الإيرانية: مصفاة طهران سليمة ونشاطها مستمر