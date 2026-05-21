الخميس 2026-05-21 07:00 م

إيران.. هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في بندر عباس وقشم

الخميس، 21-05-2026 05:31 م

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيرانية بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في مدينتي بندر عباس وقشم، وسماع أصوات انفجارات ترعب السكان.

وقالت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الخميس، إن الزلزال وقع حوالي الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي لإيران، على عمق 20 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وقد سمعت عدة أصوات شبيهة بالانفجار في بندرعباس.

وأشارت "فارس" إلى أن أصوات الانفجارات المسموعة كانت ناجمة عن تدمير ذخائر غير منفجرة من حرب رمضان.


وتزامن هذا الإعلان مع بيان هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي قالت إن زلزالا بلغت شدته 3.7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس، منطقة تقع بالقرب من جزر "توكارا"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن مركز الزلزال وقع على عمق 20 كيلو مترا، فيما لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

 
 


