إيران : هكذا سنرد على تهديد ترامب اليوم

الثلاثاء، 07-04-2026 05:59 م
الوكيل الإخباري-   رد محمد رضا، النائب الأول للرئيس الإيراني، على التهديد الأخير من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا إن "إيران صاحبة حضارة تغلّبت على أوهام الحاقدين عبر آلاف السنين ولن تخشى تهديدات ترامب". اضافة اعلان


وأضاف رضا: "ردنا على وحشية العدو هو الصمود والاتكاء على القوة الداخلية للأمة الإيرانية".

وكان ترامب توعّد إيران بـ"سحق" حضارتها، قائلًا إن "إيران حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدا ولا أريد أن يحدث ذلك لكنه على الأرجح سيحدث".
 
 


