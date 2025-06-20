الجمعة 2025-06-20 05:26 م
 

إيران .. واتساب يكشف عميلاً للموساد - التفاصيل كاملة

عميل الموساد أرسل معلومات عسكرية باستخدام تطبيق واتساب
عميل الموساد أرسل معلومات عسكرية باستخدام تطبيق واتساب
 
الجمعة، 20-06-2025 03:16 م
الوكيل الإخباري-  أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الجمعة، باعتقال "عميل للموساد" أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام تطبيق واتساب.اضافة اعلان


ويأتي الإعلان في توقيت حرج يشهد فيه الملف الإيراني–الإسرائيلي توترًا غير مسبوق، سواء في الميدان أو في الحرب السيبرانية والاستخباراتية المتصاعدة بين الطرفين.

وبحسب المصادر الإيرانية، فإن المشتبه به قام بجمع بيانات عن مواقع عسكرية ومنشآت دفاع جوي، وقام بإرسالها مباشرة إلى عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما يُمثّل – حسب السلطات – تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإيراني.

ويُعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف التجسس والاستخدام المتزايد للتطبيقات الرقمية في نقل المعلومات الاستخباراتية، ويؤكد من جديد أن ساحة الصراع لم تعد محصورة في الجو والبر، بل امتدت أيضًا إلى جيوب الأفراد وهواتفهم.

ويرى مراقبون أن طهران قد تتخذ إجراءات أمنية مشددة بعد هذا الكشف، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام التطبيقات الأجنبية داخل البلاد، في ظل تصاعد القلق من اختراقات رقمية تهدد الأمن الداخلي.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق شمال وجنوب المملكة الأسبوع المقبل

ا

عربي ودولي عاجل مبالغ فلكية.. كشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران

و

عربي ودولي عاجل إصابة 17 شخصا في القصف الإيراني لحيفا

لحظة سقوط صاروخ إيراني في حيفا

عربي ودولي إصابة 12 شخصًا في قصف إيراني على حيفا واستهداف مباشر لمبنى في غوش دان

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تعلن انتهاء فترات الإنذار وتدعو لاتباع التعليمات

25 ألف بلاغ من مواطنين إسرائيليين عن أضرار لحقت بالمباني والممتلكات

عربي ودولي 30 صاروخًا إيرانيًا تدك الكيان وانفجارات تهزّ مناطق واسعة .. وآلاف البلاغات عن أضرار بالمباني

أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في محاولة للتصدي للصواريخ الإيرانية

عربي ودولي رشقة صاروخية إيرانية ضخمة تستهدف كافة المناطق الإسرائيلية

صافرات الإنذار

أخبار محلية صافرات الإنذار تدوي في المملكة بعد رصد أجسام طائرة



 
 





الأكثر مشاهدة