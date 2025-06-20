إيران .. واتساب يكشف عميلاً للموساد - التفاصيل كاملة

ويأتي الإعلان في توقيت حرج يشهد فيه الملف الإيراني–الإسرائيلي توترًا غير مسبوق، سواء في الميدان أو في الحرب السيبرانية والاستخباراتية المتصاعدة بين الطرفين.
وبحسب المصادر الإيرانية، فإن المشتبه به قام بجمع بيانات عن مواقع عسكرية ومنشآت دفاع جوي، وقام بإرسالها مباشرة إلى عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما يُمثّل – حسب السلطات – تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإيراني.
ويُعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف التجسس والاستخدام المتزايد للتطبيقات الرقمية في نقل المعلومات الاستخباراتية، ويؤكد من جديد أن ساحة الصراع لم تعد محصورة في الجو والبر، بل امتدت أيضًا إلى جيوب الأفراد وهواتفهم.
ويرى مراقبون أن طهران قد تتخذ إجراءات أمنية مشددة بعد هذا الكشف، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام التطبيقات الأجنبية داخل البلاد، في ظل تصاعد القلق من اختراقات رقمية تهدد الأمن الداخلي.
سكاي نيوز
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