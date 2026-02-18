إيران وروسيا تجريان مناورات بحرية الخميس

ونقلت الوكالة عن القائد بالبحرية الإيرانية حسن مقصودلو قوله إن "تحقيق التوافق والتنسيق في الإجراءات المشتركة لمواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن والسلامة البحرية، وكذلك مكافحة الإرهاب البحري، من بين الأهداف الرئيسية لهذه المناورات المشتركة".
باشر الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين مناورات عسكرية في مضيق هرمز الاستراتيجي، بهدف تحضير الحرس "للتهديدات الأمنية والعسكرية المحتملة"، وذلك بعدما نشرت واشنطن قوة بحرية كبيرة في الخليج.
وسبق لبعض المسؤولين الإيرانيين أن هددوا بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للنفط.
وتجرى المناورات بإشراف قائد الحرس الثوري اللواء محمد باكبور، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الهدف من المناورات هو تعزيز قدرة الحرس الثوري على الرد السريع.
