الإثنين 2026-04-20 12:10 م

إيران: 95% من البنية التحتية للمطارات سليمة

الإثنين، 20-04-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام اتحاد شركات الطيران الإيرانية أن الغالبية العظمى من البنية التحتية للمطارات في البلاد لا تزال سليمة وقابلة للتشغيل.

وقال الأمين العام قوله في تصريح صحفي: "على الأكثر، تعرضت نحو 20 طائرة من طائرات البلاد لأضرار جسيمة، لكن 95% من البنية التحتية للمطارات في البلاد لا تزال سليمة وقابلة للتشغيل بشكل كامل".


وأشار المسؤول الإيراني إلى أن السلطات المعنية تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بالطائرات المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو استبدالها، بما يضمن استئناف الخدمات الجوية بشكل طبيعي.

وكانت هيئة الطيران المدني الإيراني قد أعلنت فتح جزء من الأجواء الشرقية للبلاد اعتبارا من يوم السبت، وأصبحت الرحلات الجوية من مطارات شرق البلاد ممكنة.


يذكر أن قطاع الطيران الإيراني يشهد حاليا عمليات صيانة وتطوير شاملة للبنية التحتية، بهدف تعزيز قدرته على مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين والمسافرين، والحفاظ على سلامة العمليات الجوية في جميع المطارات الإيرانية.

 
 


ارتفاع قيمة أقساط التأمين 16.5% في أول شهرين من العام الحالي

