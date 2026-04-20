إيران: 95% من البنية التحتية للمطارات سليمة

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام اتحاد شركات الطيران الإيرانية أن الغالبية العظمى من البنية التحتية للمطارات في البلاد لا تزال سليمة وقابلة للتشغيل.

وقال الأمين العام قوله في تصريح صحفي: "على الأكثر، تعرضت نحو 20 طائرة من طائرات البلاد لأضرار جسيمة، لكن 95% من البنية التحتية للمطارات في البلاد لا تزال سليمة وقابلة للتشغيل بشكل كامل".



وأشار المسؤول الإيراني إلى أن السلطات المعنية تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بالطائرات المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو استبدالها، بما يضمن استئناف الخدمات الجوية بشكل طبيعي.



وكانت هيئة الطيران المدني الإيراني قد أعلنت فتح جزء من الأجواء الشرقية للبلاد اعتبارا من يوم السبت، وأصبحت الرحلات الجوية من مطارات شرق البلاد ممكنة.