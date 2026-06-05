إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

وجاء في بيان لوزارة العدل أن وزير العدل الإيرلندي جيم أوكالاهان "وجّه عناصر الهجرة بمنع دخول إيتمار بن غفير - وزير الأمن القومي الإسرائيلي - بتسلئيل سموتريتش -وزير المالية الإسرائيلي - إذا حاولا دخول الدولة".
-
أخبار متعلقة
-
عون: على إيران عدم التدخل في شؤون لبنان
-
روسيا: انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للأسبوع الثاني على التوالي
-
برنامج الأغذية العالمي: حرب إيران تدفع الملايين نحو الجوع الحاد
-
البنتاغون: قوات أميركية صعدت على سفينة خاضعة لعقوبات بالمحيط الهندي
-
إيران: إطلاق صواريخ ومسيرات تحذيرية على سفن حربية أميركية بخليج سلطنة عُمان
-
بري يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب الاحتلال
-
روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب من كل طرف
-
اتحاد الكرة الإيراني: ننتظر تأشيرات أمريكا قبل السفر إلى المكسيك