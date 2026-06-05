إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

04:19 م

الوكيل الإخباري- حظرت إيرلندا، الجمعة، دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة. اضافة اعلان





وجاء في بيان لوزارة العدل أن وزير العدل الإيرلندي جيم أوكالاهان "وجّه عناصر الهجرة بمنع دخول إيتمار بن غفير - وزير الأمن القومي الإسرائيلي - بتسلئيل سموتريتش -وزير المالية الإسرائيلي - إذا حاولا دخول الدولة".





