الجمعة 2026-06-05 05:24 م

إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

الوزيران الإسرائيليان من اليمين المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
الوزيران الإسرائيليان من اليمين المتطرف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
 
الجمعة، 05-06-2026 04:19 م
الوكيل الإخباري-   حظرت إيرلندا، الجمعة، دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة.اضافة اعلان


وجاء في بيان لوزارة العدل أن وزير العدل الإيرلندي جيم أوكالاهان "وجّه عناصر الهجرة بمنع دخول إيتمار بن غفير - وزير الأمن القومي الإسرائيلي - بتسلئيل سموتريتش -وزير المالية الإسرائيلي - إذا حاولا دخول الدولة".
 
 


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