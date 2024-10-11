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إيرلندا تدين بشدة استهداف إسرائيل لمواقع الأمم المتحدة في لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 11-10-2024 12:14 م

الوكيل الإخباري-    دان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، مايكل مارتن، بشدة، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواقع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وفي تصريح له على منصة إكس، وصف مارتن هذا العمل بأنه "مستهجن وغير مقبول"، مشيرا إلى أن إصابة جنود حفظ السلام وتعريضهم للخطر يعد أمرا خطيرا للغاية.

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وأكد مارتن، أن على إسرائيل الالتزام بحماية قوات حفظ السلام، مشددا على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. كما دعا إلى ضرورة تحقيق المساءلة الكاملة عن هذه الأعمال.

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