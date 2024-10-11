إيرلندا تدين بشدة استهداف إسرائيل لمواقع الأمم المتحدة في لبنان

الوكيل الإخباري- دان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، مايكل مارتن، بشدة، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواقع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).

وفي تصريح له على منصة إكس، وصف مارتن هذا العمل بأنه "مستهجن وغير مقبول"، مشيرا إلى أن إصابة جنود حفظ السلام وتعريضهم للخطر يعد أمرا خطيرا للغاية.

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