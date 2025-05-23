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إيرلندا تعرب عن خيبة أمل كبيرة إزاء مقترح فرض رسوم جمركية أميركية

علم الولايات المتحدة الأميركية
الولايات المتحدة
 
الجمعة، 23-05-2025 05:57 م

الوكيل الإخباري-   أعرب رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، عن "خيبة أمل كبيرة" إزاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته التوصية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي، بدءًا من الأول من حزيران المقبل.

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وأكد مارتن في بيان، اليوم الجمعة، موقفه الثابت بأن الرسوم الجمركية تُلحق الضرر بجميع الأطراف المعنية، سواء المفروضة عليهم، أو من يفرضونها، والأهم من ذلك، الشركات والمستهلكون.

 
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