إيرلندا تعرب عن خيبة أمل كبيرة إزاء مقترح فرض رسوم جمركية أميركية

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، عن "خيبة أمل كبيرة" إزاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته التوصية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي، بدءًا من الأول من حزيران المقبل.

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