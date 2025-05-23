إيرلندا تعرب عن خيبة أمل كبيرة إزاء مقترح فرض رسوم جمركية أميركية

وأكد مارتن في بيان، اليوم الجمعة، موقفه الثابت بأن الرسوم الجمركية تُلحق الضرر بجميع الأطراف المعنية، سواء المفروضة عليهم، أو من يفرضونها، والأهم من ذلك، الشركات والمستهلكون.
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