إيرلندا تعلن عن دعم إضافي بقيمة مليوني يورو للبنان

وصرّح مارتن في بيان لوزارة الخارجية الإيرلندية، بأن الوضع الإنساني في لبنان "كارثي ويتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي". وأوضح أن المبلغ الجديد سيُضاف إلى مليون يورو تم تقديمها الشهر الماضي لدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في لبنان، حيث سيتم توجيه التمويل الجديد عبر صندوق الأمم المتحدة الإنساني لدعم العمليات الإنسانية في المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً.
وأكد مارتن أهمية وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد في المنطقة، مشدداً على دور المجتمع الدولي في دعم الحلول الدبلوماسية والوقوف بجانب لبنان ومؤسساته، كما دعا إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وأشار مارتن أيضاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مؤكداً أن الاعتداءات على قوات حفظ السلام تُعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وعلى جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، حماية قوات حفظ السلام واحترام التزاماتها الدولية.
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