إيرلندا وآيسلندا تدعوان إسرائيل إلى إعادة النظر بقرار حظر الأونروا

وقال هاريس في بيان اليوم السبت، أن الفلسطينيين النازحين بسبب النزاع يعودون إلى مشاهد دمار هائل طالت منازلهم وسبل عيشهم والخدمات الحيوية، مثل الصحة والتعليم، وهو ما يجعل دور الأونروا أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أن الأونروا تتمتع بقدرات وبنية تحتية لا يمكن لأي جهة أخرى أن تحل محلها في تقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى خدمات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية، ليس فقط في غزة والضفة الغربية، بل في مختلف أنحاء المنطقة.
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