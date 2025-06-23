إيرنا: الموجة الصاروخية الـ21 ضد إسرائيل لم تنفذ بعد

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت قبل قليل رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها.
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