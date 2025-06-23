إيرنا: الموجة الصاروخية الـ21 ضد إسرائيل لم تنفذ بعد

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة إيرنا الإيرانية إن الموجة الصاروخية الـ21 ضد إسرائيل لم تنفذ بعد وإن العملية التي نفذت قبل دقائق كانت من اليمن ضد أهداف بالأراضي المحتلة. اضافة اعلان





وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت قبل قليل رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها.