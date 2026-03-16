إيطاليا: الدبلوماسية هي السبيل الأمثل للتعامل مع أزمة مضيق هرمز

03:24 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاثنين إن الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لحل الأزمة في مضيق هرمز، وإنه لا توجد مهام بحريّة تشارك فيها إيطاليا يمكن توسيع نطاقها لتشمل المنطقة.





وقال تاياني للصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل "بشأن هرمز، أعتقد أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل".



وأضاف أن إيطاليا تشارك في مهام بحريّة دفاعية في البحر الأحمر، قائلا "لكنني لا أرى أي مهام يمكن توسيع نطاقها لتشمل هرمز".



ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب دولا حليفة إلى الانضمام إلى مهمة حماية الملاحة في مضيق هرمز.









