إيطاليا تجدد دعوتها لرعاياها بمغادرة لبنان

07:34 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698513 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- جدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني دعوته لمواطنيه الموجودين في لبنان بشأن مغادرته في أسرع وقت ممكن بسبب الأزمة الأمنية المتفاقمة في الشرق الأوسط.



كما نصح تاجاني في منشور عبر منصة "إكس"، السياح الإيطاليين بعدم السفر إلى لبنان.