إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر احتجاز عنصري أمن عاملين في قنصليتها قرب رام الله

الوكيل الإخباري- استدعت إيطاليا، الاثنين، السفير الإسرائيلي؛ إثر احتجاز عنصرين أمنيين تابعين لها تحت تهديد السلاح قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

