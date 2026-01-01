الثلاثاء 2026-01-27 12:40 ص

إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر احتجاز عنصري أمن عاملين في قنصليتها قرب رام الله

إيطاليا تؤكد دعمها إعلانا في الأمم المتحدة يخص إقامة دولة فلسطينية
إيطاليا
 
الثلاثاء، 27-01-2026 12:03 ص

الوكيل الإخباري-   استدعت إيطاليا، الاثنين، السفير الإسرائيلي؛ إثر احتجاز عنصرين أمنيين تابعين لها تحت تهديد السلاح قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن عنصري الدرك العاملين في قنصليتها في القدس "أوقفا في الأراضي الفلسطينية قرب رام الله، على الأرجح من قبل مستوطن، تحت تهديد بندقية آلية".

 
 


