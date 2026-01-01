إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر احتجاز عنصري أمن عاملين في قنصليتها قرب رام الله

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن عنصري الدرك العاملين في قنصليتها في القدس "أوقفا في الأراضي الفلسطينية قرب رام الله، على الأرجح من قبل مستوطن، تحت تهديد بندقية آلية".
