إيطاليا تطالب بعقوبات أوروبية على بن غفير بسبب معاملة ناشطي "أسطول الصمود"

الوكيل الإخباري- طالبت إيطاليا، الخميس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بعد نشره مقطعًا مصوّرًا يُظهر ناشطين محتجزين من "أسطول الصمود" الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، وهم مقيّدو اليدين وجاثون.





وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عبر منصة "إكس" إنه طلب فرض عقوبات على بن غفير "بسبب الأفعال غير المقبولة المرتكبة ضد أسطول المساعدات، بما في ذلك احتجاز الناشطين في المياه الدولية وتعريضهم للمضايقة والإذلال، في انتهاك لأبسط حقوق الإنسان".



وكان الوزير بن غفير قد بثّ فيديو للناشطين يظهر فيه بعضهم جاثيًا وقد تم تقييد أيديهم خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض، وقد لاقى تنديدًا دوليًا واسعًا.



ونشر بن غفير الفيديو مرفقًا بتعليق "أهلا بكم في إسرائيل" عبر "إكس"، وهو يظهر عشرات الناشطين على ظهر سفينة عسكرية، ثم داخل مركز احتجاز، حيث بدا بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم إسرائيل ويردد "تحيا إسرائيل".



كما شكر الوزير القوات الإسرائيلية، بعدما دفع عناصر ناشطة أرضًا بعنف إثر هتافها أثناء مروره قربها "فلسطين حرة حرة".



وتعرّض الناشطون للتنكيل على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي.







