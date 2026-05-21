الخميس 2026-05-21 07:00 م

إيطاليا تطالب بعقوبات أوروبية على بن غفير بسبب معاملته ناشطي أسطول الصمود

بن غفير: الاعتراف بدولة فلسطين جائزة لـ"قتلة النخبة"
بن غفير
 
الخميس، 21-05-2026 05:31 م

الوكيل الإخباري-   طالبت إيطاليا الخميس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بعد نشره مقطعا مصوّرا يُظهر ناشطين محتجزين من "أسطول الصمود" الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، أثناء احتجازهم مقيّدي اليدين وجاثين.

اضافة اعلان


وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عبر منصة إكس إنه طلب فرض عقوبات على بن غفير "بسبب الأفعال غير المقبولة المرتكبة ضدّ أسطول المساعدات، بما في ذلك احتجاز الناشطين في المياه الدولية وتعريضهم للمضايقة والإذلال، في انتهاك لأبسط حقوق الإنسان".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في منطقة الجميزة بمكة المكرمة

أخبار محلية وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في منطقة الجميزة بمكة المكرمة

ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني

أخبار محلية ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني

علم ايران

عربي ودولي طهران تنتظر قائد الجيش الباكستاني

العب بدون حدود: سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تجربة الألعاب المحمولة المثالية عبر تعاون مع رازر

أخبار الشركات العب بدون حدود: سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تجربة الألعاب المحمولة المثالية عبر تعاون مع رازر

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إطلاق حملة توعوية في المدارس للوقاية من آفة المخدرات

ل

شؤون برلمانية فلسطين النيابية تدين مصادرة الاحتلال عقارات وأوقافًا إسلامية قرب الأقصى

تهنئة محمود الدله بمناسبة حصوله على درجة البكالوريوس

مناسبات تهنئة محمود الدله بمناسبة حصوله على درجة البكالوريوس

خطة حكومية شاملة لتطوير البحر الميت وتعزيز جاذبيته السياحية

أخبار محلية البحر الميت يسجل "أعلى نسب" إشغال فندقي خلال عيد الأضحى بـ50%



 
 






الأكثر مشاهدة

 