إيطاليا تطالب بعقوبات أوروبية على بن غفير بسبب معاملته ناشطي أسطول الصمود

الوكيل الإخباري- طالبت إيطاليا الخميس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بعد نشره مقطعا مصوّرا يُظهر ناشطين محتجزين من "أسطول الصمود" الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، أثناء احتجازهم مقيّدي اليدين وجاثين.

