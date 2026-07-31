إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا

وكتب تاياني على منصة إكس "إن التعليق الموقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنينا والدفاع عن حدود أوروبا".
وعبر آلاف الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني. وكانت الغالبية العظمى من العابرين من فئة الشباب والمراهقين.
وعزز المغرب وإسبانيا السياج الحدودي المحيط بجيب سبتة الإسباني، وأوقفا على ما يبدو موجة عبور جماعي شهدت دخول نحو 50 ألف شخص برا وبحرا خلال يوم واحد، وغرق 19 شخصا على الأقل.
وتشهد المدينتان بشكل دوري موجات من محاولات عبور مهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا، لكن عبور نحو 50 ألف شخص خلال يوم واحد يبدو حدثا غير مسبوق، ووصفت إسبانيا ذلك بأنه أكبر أزمة منذ عام 2021 على الأقل.
والهجرة قضية حساسة في أنحاء أوروبا، حيث صعدت الأحزاب اليمينية على مدار العقد الماضي منذ أزمة عام 2015، عندما عبر أكثر من مليون شخص القارة معظمهم سيرا على الأقدام طلبا للجوء، وكان كثير منهم يفرون من الحرب في سوريا.
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