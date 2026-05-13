إيطاليا تعلن إرسال كاسحات ألغام إلى محيط الخليج بشروط سياسية صارمة

الوكيل الإخباري- أعلنت إيطاليا، الأربعاء، أنها سترسل سفينتين حربيتين على مقربة من الخليج، مشترطةً لنشرهما التوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة.





وصرّح وزير الدفاع غويدو كروزيتو أمام البرلمان بأن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز لن تتم إلا بعد موافقة مسبقة من المشرّعين.



وأغلقت إيران عملياً مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 شباط.



وأدى التصعيد في المنطقة إلى اضطرابات اقتصادية عالمية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والأسمدة وتعطّل سلاسل الإمداد.



واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً إيران بزرع ألغام في المضيق.



وأوضح كروزيتو أن الشرط المسبق لنشر القوات ليس وقف إطلاق النار الحالي، بل "هدنة حقيقية وموثوقة ومستقرّة، أو الأفضل من ذلك سلام دائم".



وأشار إلى أن وصول كاسحات الألغام إلى المنطقة سيستغرق أسابيع، مضيفاً أن إيطاليا تقوم حالياً بـ"تموضع مسبق" لهذه السفن، أولاً في شرق البحر المتوسط ثم في البحر الأحمر.



وقال: "كإجراء احترازي فقط… نعمل على وضع وحدتين من كاسحات الألغام في مواقع أقرب نسبياً إلى المضيق".



وقادت المملكة المتحدة وفرنسا محادثات بشأن تشكيل قوة بحرية محتملة في المنطقة لدعم أمن الملاحة الدولية.



وأعلن البلدان أنهما يقومان أيضاً بتموضع مسبق لسفن حربية في محيط المنطقة.



في المقابل، تبدو المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح هذا الممر الحيوي متعثرة.





