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إيطاليا تعوّل على "مؤتمر جدّي" للسلام في أوكرانيا قبل نهاية العام

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وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
الإثنين، 16-09-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني عن أمله في عقد "مؤتمر سلام جدي" حول أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري 2024.

ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن الوزير: "آمل أنه بحلول نهاية هذا العام سيكون من الممكن عقد مؤتمر سلام جدي بشأن النزاع في أوكرانيا".

وفيما يخص ضرب عمق روسيا بالأسلحة الغربية أوضح تاياني أن السماح للقوات الأوكرانية بضرب عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى هو "موضوع متعلق بالعلاقات الثنائية لكل دولة مع كييف"، منوها بأن كل دولة "تقرر بشكل مستقل كيف يمكن لأوكرانيا استخدام المساعدة العسكرية المرسلة لها".

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وصرح تاياني في في وقت سابق بأن روما لم توافق على استخدام الأسلحة المرسلة إلى كييف خارج الحدود الأوكرانية.

 

RT

 
gnews

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