إيطاليا تعوّل على "مؤتمر جدّي" للسلام في أوكرانيا قبل نهاية العام

ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن الوزير: "آمل أنه بحلول نهاية هذا العام سيكون من الممكن عقد مؤتمر سلام جدي بشأن النزاع في أوكرانيا".
وفيما يخص ضرب عمق روسيا بالأسلحة الغربية أوضح تاياني أن السماح للقوات الأوكرانية بضرب عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى هو "موضوع متعلق بالعلاقات الثنائية لكل دولة مع كييف"، منوها بأن كل دولة "تقرر بشكل مستقل كيف يمكن لأوكرانيا استخدام المساعدة العسكرية المرسلة لها".
وصرح تاياني في في وقت سابق بأن روما لم توافق على استخدام الأسلحة المرسلة إلى كييف خارج الحدود الأوكرانية.
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