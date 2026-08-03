إيطاليا تقترح على الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن إيطاليا ستطرح، خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 4 أغسطس، اقتراحا لإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين.

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