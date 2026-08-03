إيطاليا تقترح على الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

يشير التقرير إلى أن القائمة الأولية للدول التي يُحتمل افتتاح مراكز مماثلة فيها تشمل رواندا وغانا والسنغال وتونس وليبيا وموريتانيا ومصر وأوغندا بالإضافة إلى أوزبكستان وأرمينيا والجبل الأسود وإثيوبيا.
وفي وقت سابق، وقّعت 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، في خضم أزمة الهجرة في إسبانيا، رسالة إلى قيادة الاتحاد تدعو إلى تعزيز حدود الاتحاد الخارجية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
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