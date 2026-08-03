الإثنين 2026-08-03 03:00 ص

إيطاليا تقترح على الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 03-08-2026 01:59 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن إيطاليا ستطرح، خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 4 أغسطس، اقتراحا لإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين.

اضافة اعلان

 

وأفادت الصحيفة أن "إيطاليا، ممثلة بوزير داخليتها ماتيو بيانتيدوسي، ستقدم اقتراحا في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر عقده يوم الثلاثاء لإنشاء مراكز جديدة لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم، على غرار النموذج الألباني ولكن بتمويل من صناديق أوروبية".

يشير التقرير إلى أن القائمة الأولية للدول التي يُحتمل افتتاح مراكز مماثلة فيها تشمل رواندا وغانا والسنغال وتونس وليبيا وموريتانيا ومصر وأوغندا بالإضافة إلى أوزبكستان وأرمينيا والجبل الأسود وإثيوبيا.

وفي وقت سابق، وقّعت 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، في خضم أزمة الهجرة في إسبانيا، رسالة إلى قيادة الاتحاد تدعو إلى تعزيز حدود الاتحاد الخارجية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي إيطاليا تقترح على الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن واقعة شملت ناقلة على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة خصب في سلطنة عمان. وأضافت أن ربان ناقلة أبلغ بسماع دوي انفجار على مقربة منها، وذ

عربي ودولي هيئة بحرية: تلقينا تقريرا عن واقعة شمال شرقي خصب في سلطنة عمان

انخفاض أسعار النفط عالميا بأكثر من 5%

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا بأكثر من 5%

ارشيفية

عربي ودولي 35 قتيلا على الأقل في ضربة بطائرات مسيرة في دارفور

انطلاق الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي

عربي ودولي انطلاق الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي

البقاء لله

الوفيات وفيات الاثنين 3-8-2026

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من الاثنين

وظائف

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 