إيطاليا.. سلسلة هزات أرضية تضرب منطقة نابولي البركانية

وقال المعهد إن قوة الزلزال بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر، ووقع في حقول فليجريان وهي منطقة بركانية للغاية، في غرب المدينة حوالي الساعة التاسعة صباحا.
وبحسب التقارير الأولية، لم يتسبب الزلزال في أي إصابات أو أضرار كبيرة، ولكن تم الشعور به بوضوح. وعلقت العديد من المدارس الفصول الدراسية كإجراء احترازي.
وتعرضت حقول فليجريان وهي أكبر بركان نشط في أوروبا، لزلازل متكررة لبعض الوقت وصدر إنذار باللون الأصفر لها منذ أكثر من 10 سنوات، والذي يدعو للحذر.
وفي مايو 2024، اهتزت المنطقة بسبب أعنف زلازل ضربت البلاد منذ 40 عاما، وبلغت قوة أقوى تلك الزلازل 4.4 درجة.
وعقب زلازل مايو، أدخلت الحكومة الإيطالية تدابير جديدة للتعامل مع المخاطر الزلزالية، بما في ذلك تحسين حماية المباني، وأعلنت عن خطط لإخلاء محتمل للمنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
السعودية ترد على ترامب.. لا علاقات مع "إسرائيل" دون دولة فلسطينية
-
الكرملين يعلق على أنباء حول نشر قوات الناتو في غرينلاند
-
الشرع يوجه رسالة إلى أردوغان
-
بريطانيا تعلن تقديم 55 مليون جنيه إضافية لأوكرانيا
-
العثور على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن
-
الولايات المتحدة تعلق استقبال الطرود الدولية من الصين
-
الكويت.. "تكويت" وظائف الجهات الحكومية اعتبارا من 1 أبريل
-
انتخابات مبكرة في غرينلاند بعد تصريحات ترامب الجدلية حول الجزيرة