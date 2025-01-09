إيلون ماسك يدعو لإقالة حاكم كاليفورنيا بسبب إدارة أزمة الحرائق

جاءت تصريحات ماسك في تعليق له على منشور أحد المستخدمين على موقع X للتواصل الاجتماعي على فكرة التصويت على إقالة الحاكم، وكتب ماسك تعليقاً مختصراً لكنه واضحاً قال فيه: "بالتأكيد" رداً على منشور يدعو إلى إقالة نيوسوم بسبب إخفاقه في إدارة الولاية على عدة مستويات، خاصة في التعامل مع الكوارث الطبيعية المتكررة.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه نيوسوم انتقادات حادة من عدة جهات، بما في ذلك من جانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي علق في موقع التواصل الاجتماعي الخاص به Truth Social: "أجمل وأفضل مناطق الولايات المتحدة تحترق الآن بالكامل".
ويكافح رجال الإطفاء في كاليفورنيا ما لا يقل عن خمسة حرائق غابات كبرى أسفرت حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتدمير ما يقرب من 1900 مبنى وتهدد معالم شهيرة. وقد تسببت الحرائق في إحراق ما يقرب من 28 ألف فدان من الأراضي، وأصدرت إدارة الولاية أوامر بإجلاء 130 ألف شخص، وتسببت الحرائق في دمار مجتمعات من ساحل المحيط الهادئ إلى باسادينا الداخلية.
ويساعد المئات من رجال الإطفاء، فيما تقول إدارة الإصلاح والتأهيل في كاليفورنيا إنها نشرت، يوم أمس الأربعاء، 395 رجلاً من رجال الإطفاء في 29 طاقماً.
وقد بدأت الكارثة بعد ظهر يوم الثلاثاء عندما أشعلت عاصفة رياح قوية نيران حريق في حي باسيفيك باليساديس، ما أجبر الآلاف بسرعة على الفرار. وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الناجم عن حريق باسيفيك باليساديس، الذي أحرق أكثر من 15 ألف فدان، وترك الساحل على طول حي ماليبو الشهير محترقاً باللون الأسود.
روسيا اليوم
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