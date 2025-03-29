إيلون ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة إكس

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الوكيل الإخباري- أعلن إيلون ماسك، الجمعة، استحواذ شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" على منصة التواصل الاجتماعي إكس في صفقة تقدّر قيمة الشركة المعروفة سابقا باسم تويتر بنحو 33 مليار دولار. اضافة اعلان





وقال ماسك في منشور على إكس إن الاستحواذ "من شأنه أن يفتح إمكانات هائلة من خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخبرة إكس إيه آي مع الانتشار الهائل لإكس".



ويبلغ عدد مستخدمي إكس أكثر من 600 مليون مستخدم، ومستقبلها "متشابك" مع مستقبل "إكس إيه آي" التي تأسست قبل عامين، وفق ماسك.



وأضاف ماسك في حديثه عن دمج الشركتين "اليوم، نتخذ خطوة رسمية نحو دمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والمواهب".