إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي أميركي جديد

الوكيل الإخباري- أعلن الملياردير إيلون ماسك، حليف الرئيس دونالد ترامب قبل أن يختلف معه مؤخرا، السبت تأسيس حزبه السياسي الذي أطلق عليه اسم "حزب أميركا".

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