إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي أميركي جديد

وكتب رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس على شبكته الاجتماعية إكس "عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية"، مضيفا "اليوم، تم تأسيس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم".
-
أخبار متعلقة
-
خامنئي يظهر علنا لأول مرة منذ الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي
-
إردوغان طلب من ترمب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة
-
بريطانيا تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
-
أميركا تبدأ محادثات مع الصين بشأن صفقة تيك توك هذا الأسبوع
-
سوريا: الاتفاق مع تركيا للمشاركة في إخماد الحرائق بريف اللاذقية
-
شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان
-
ترامب يعرب عن استيائه بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا
-
مقتل 24 على الأقل جراء سيول في ولاية تكساس الأميركية