الأحد 2025-07-06 02:14 ص
 

إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي أميركي جديد

الملياردير الأميركي إيلون ماسك
إيلون ماسك
 
الأحد، 06-07-2025 12:59 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الملياردير إيلون ماسك، حليف الرئيس دونالد ترامب قبل أن يختلف معه مؤخرا، السبت تأسيس حزبه السياسي الذي أطلق عليه اسم "حزب أميركا".

اضافة اعلان


وكتب رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس على شبكته الاجتماعية إكس "عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية"، مضيفا "اليوم، تم تأسيس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الملياردير الأميركي إيلون ماسك

عربي ودولي إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي أميركي جديد

عمر الرزاز.

أخبار محلية الرزاز: لا بد من حماية الإقليم من الفراغ الذي قد تستغله القوى العالمية

غارات وأحزمة نارية عنيفة على مناطق واسعة في قطاع غزة

فلسطين إسرائيل ترفض تعديلات حماس على مقترح الهدنة

مهرجان غصون يحتفي بذوي الإعاقة ويكرم أصحاب الإنجاز

أخبار محلية مهرجان غصون يحتفي بذوي الإعاقة ويكرم أصحاب الإنجاز

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين

صورة جوية للعاصمة عمان

الطقس حالة الطقس لـ 4 أيام في الاردن

خامنئي

عربي ودولي خامنئي يظهر علنا لأول مرة منذ الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي

أردوغان

عربي ودولي إردوغان طلب من ترمب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة