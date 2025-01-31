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ابن خالة بشار الأسد بقبضة الأمن

بشار الاسد
بشار الأسد
الجمعة، 31-01-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر أمني بأن قوات إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية ألقت القبض على العميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي بدرعا في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

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وأفادت وسائل إعلام سورية بأن نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، اعتقل خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام في محافظة اللاذقية.


وقال مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) “في عملية نوعية، تمكنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية بالتعاون مع القوى العسكرية من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، والذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا”.


وأضاف كنيفاتي أن نجيب من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، ويأتي اعتقاله في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
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