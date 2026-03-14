الإثنين 2026-03-16 06:51 م

ابو الغيط: الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان تعكس سياسة توسعية

السبت، 14-03-2026 05:03 م
الوكيل الإخباري-  دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الغارات الاسرائيلية المتتالية على أعيان مدنية ومقدرات تابعة للدولة اللبنانية، بما في ذلك الجسور التي فجرتها قوات الاحتلال، والغارات المتواترة على مناطق سكنية في بيروت، والتي تنطوي على مخاطر شديدة على المدنيين.اضافة اعلان


وأعرب أبو الغيط عن التضامن الكامل مع الدولة اللبنانية التي تسعى لتفادي التورط في الحرب الدائرة في المنطقة، مشددا على أن خطط اسرائيل لإعادة احتلال أراض لبنانية تعكس سياسة توسعية مرفوضة ومدانة وتعيق فرص اللبنانية لإعادة سيطرتها على الجنوب.
 
 


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






