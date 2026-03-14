ابو الغيط: الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان تعكس سياسة توسعية

الوكيل الإخباري- دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الغارات الاسرائيلية المتتالية على أعيان مدنية ومقدرات تابعة للدولة اللبنانية، بما في ذلك الجسور التي فجرتها قوات الاحتلال، والغارات المتواترة على مناطق سكنية في بيروت، والتي تنطوي على مخاطر شديدة على المدنيين.





وأعرب أبو الغيط عن التضامن الكامل مع الدولة اللبنانية التي تسعى لتفادي التورط في الحرب الدائرة في المنطقة، مشددا على أن خطط اسرائيل لإعادة احتلال أراض لبنانية تعكس سياسة توسعية مرفوضة ومدانة وتعيق فرص اللبنانية لإعادة سيطرتها على الجنوب.







