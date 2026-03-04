الأربعاء 2026-03-04 04:53 م

اتحاد الغرف العربية يدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة

الأربعاء، 04-03-2026 03:27 م
الوكيل الإخباري- دان اتحاد الغرف العربية، الذي يتخذ من العاصمة بيروت مقرا له، الاعتداءات الإيرانية على الأردن، مؤكدا تضامنه مع المملكة في حماية أراضيها من أية انتهاكات.اضافة اعلان


وعبر الاتحاد، في رسالة تضامنية تلقتها غرفة تجارة الأردن اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع المملكة في وجه محاولات انتهاك سيادة الأردن وحرمة أراضيه، مؤكدا أن هذا أمر مدان ومستنكر.

وأكد الاتحاد أن المساس بأمن المملكة هو مساس بأمن واستقرار المنطقة العربية، مشددا على وقوفه إلى جانب الأردن، داعيا الله أن يحفظ المملكة من كل سوء، وأن تظل آمنة مستقرة مزدهرة.

إلى ذلك، أكد رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، أن تجارة الأردن تلقت كذلك العديد من الرسائل التضامنية من رؤساء غرف تجارية عربية، ورؤساء وأمناء عامين لغرف عربية وأجنبية مشتركة، عبروا فيها عن تضامنهم مع المملكة وإدانتهم للاعتداءات الإيرانية، ومساندتهم للأردن في مختلف الظروف.
 
 


