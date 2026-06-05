اتحاد الكرة الإيراني: ننتظر تأشيرات أمريكا قبل السفر إلى المكسيك

وأضاف أن الحصول على التأشيرات الأميركية يعد ضرورياً قبل السفر إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، مشيراً إلى أن الاتحاد سيتخذ قرارات أخرى في حال عدم إصدار التأشيرات لبعض أفراد البعثة.
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