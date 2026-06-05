اتحاد الكرة الإيراني: ننتظر تأشيرات أمريكا قبل السفر إلى المكسيك

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم قوله إن الاتحاد ينتظر اليوم وغداً لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصدر تأشيرات دخول لبعض أعضاء المنتخب الوطني. اضافة اعلان





وأضاف أن الحصول على التأشيرات الأميركية يعد ضرورياً قبل السفر إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، مشيراً إلى أن الاتحاد سيتخذ قرارات أخرى في حال عدم إصدار التأشيرات لبعض أفراد البعثة.









