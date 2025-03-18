 
الثلاثاء 2025-03-18 11:37 ص
 

اتصال هاتفي مرتقب بين ترامب وبوتين

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
 
الثلاثاء، 18-03-2025 10:08 ص
الوكيل الإخباري-  يجري الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لإقناعه بقبول وقف إطلاق النار في الحرب مع أوكرانيا والتحرك نحو نهاية أكثر استدامة للصراع المستمر منذ 3 سنوات.اضافة اعلان


وسيكون الاتصال بين زعيمي القوتين الكبيرتين بمثابة اختبار لمهارات ترامب في عقد الصفقات وعلاقته التي يعبر علنا عن تقديرها مع الرئيس الروسي، والتي تثير قلق حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.

وقال ترامب في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي الإثنين: "تم الاتفاق على العديد من عناصر الاتفاق النهائي، لكن لا يزال هناك الكثير".

وأضاف: "كل أسبوع يشهد مقتل 2500 عسكري من الجانبين، ويجب أن ينتهي هذا فورا. أتطلع بحماس إلى الاتصال مع الرئيس بوتين".

ووافقت أوكرانيا، التي وصفها ترامب سابقا بأن التعامل معها أصعب من روسيا، على هدنة أميركية مقترحة لمدة 30 يوما.

سكاي نيوز
 
 
gnews

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