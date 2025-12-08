الإثنين 2025-12-08 11:18 م

اتفاقية بين السعودية وقطر لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع يربط بينهما

الإثنين، 08-12-2025 09:50 م
الوكيل الإخباري- وقعت المملكة العربية السعودية وقطر اتفاقية تنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع يربط بينهما، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، توقيع الاتفاقية التي وقعها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومحمد بن عبدالله آل ثاني، وزير المواصلات بدولة قطر، ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري.

ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترًا، حيث يربط الرياض والدوحة، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام، ويربط مطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي؛ ليشكل القطار شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.
 
 


