اتفاقية بين السعودية وقطر لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع يربط بينهما

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، توقيع الاتفاقية التي وقعها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومحمد بن عبدالله آل ثاني، وزير المواصلات بدولة قطر، ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري.
ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترًا، حيث يربط الرياض والدوحة، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام، ويربط مطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي؛ ليشكل القطار شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.
-
أخبار متعلقة
-
كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة
-
لازاريني يستنكر اقتحام الاحتلال لمقار الاونروا في القدس المحتلة
-
أوكرانيا تعلن فقدان مقاتلة "سوخوي-27" ومقتل طيارها في شرق البلاد
-
بعد زلزال اليابان .. مخاوف من تسونامي "قاتل"
-
غوتيريش يدين اقتحام الاحتلال لمقر الاونروا في القدس
-
الاتحاد الأوروبي يشدد إجراءات الهجرة
-
الشرع: نؤكد التزامنا بالعدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من انتهك القانون
-
انطلاق أعمال المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية