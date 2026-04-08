"اتفاق الهدنة" يزيح الكابوس عن أوروبا .. عقود الغاز تهوي 20%

هوت العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي بنسبة وصلت إلى 20 بالمئة، مسجلة أدنى مستوياتها منذ اندلاع الشرارة الأولى للحرب. وجاء هذا الهبوط السعري الحاد بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، مقابل سماح طهران بمرور آمن للناقلات عبر المضيق.
وكان الإغلاق شبه الكامل للممر المائي الأهم في العالم — الذي يتدفق عبره خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا — قد تسبب في اندلاع أزمة طاقة عالمية وارتفاع جنوني في أسعار الوقود. وتمثل الهدنة الحالية "متنفسًا" للأسواق التي عانت من شلل الإمدادات طوال الأسابيع الماضية.
ساهمت التحركات المحمومة لصناديق التحوط والمضاربين في زيادة حدة التذبذبات في سوق الغاز الأوروبي، خاصة مع تراكم رهانات شرائية قياسية قبيل الإعلان عن الهدنة. ورغم التفاؤل السعري، لا يزال التجار الفعليون (Physical Traders) يلتزمون جانب الحذر، بانتظار مؤشرات ملموسة تثبت صمود الاتفاق على أرض الواقع ومبدأ الاستمرارية في تدفق الإمدادات، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
وفقًا لوكالة بلومبرغ نيوز، فقد تراجعت العقود الهولندية لأقرب شهر — وهي المؤشر القياسي للغاز في أوروبا — بنسبة 18 بالمئة لتستقر عند 43.70 يورو لكل ميغاوات في الساعة، وذلك بحلول الساعة 06:02 صباحًا بتوقيت غرينتش.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية
-
نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة
-
وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة
-
حزب الله يؤكد حقه بالرد على العداون الإسرائيلي
-
أردوغان يحذر في اتصال مع ترامب من تخريب مسعى السلام
-
البيت الأبيض: الخطة التي نشرتها إيران ليست التي يجري بحثها مع الولايات المتحدة
-
ستارمر: ما يزال هناك الكثير من العمل لمعاودة فتح مضيق هرمز
-
لبنان يعلن إعادة فتح أكبر معابره مع سوريا عقب إغلاقه إثر تهديد إسرائيلي