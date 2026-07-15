اتفاق بين لبنان واسرائيل على استكمال هيكلية المناطق التجريبية

08:03 م

الوكيل الإخباري- اتفق لبنان واسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت الأربعاء، على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين، وفق بيان للسفارة الأميركية في بيروت. اضافة اعلان





وأجرى البلدان مفاوضات على مدى يومين في العاصمة الإيطالية برعاية أميركية، وصفتها سفارة الولايات المتحدة في بيروت بأنها "مثمرة وإيجابية".



ونقلت السفارة عن مسؤول أميركي قوله "اتفقنا على هيكلية ومبادئ عامة لآلية المناطق التجريبية، على أن يتمّ استكمالها والبدء بتنفيذها خلال أيام".



وأبرم لبنان واسرائيل في 26 حزيران، اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية، ينصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب اسرائيل تدريجيا من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من "منطقتين تجريبيتين".



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء "نحن مستعدون للمضي قدما في هاتين المنطقتين التجريبيتين".



وقالت السفارة الأميركية في بيانها إن الطرفين سيبدآن أيضا "محادثات تقنية موسعة، ستركز على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان".



ولا يحدّد الاتفاق الإطاري جدولا زمنيا للانسحاب، في حين تكرر إسرائيل على لسان مسؤولين فيها، أن قواتها لن تنسحب من منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات عن حدودها، إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في خطوة يشكك محللون بقدرة الدولة اللبنانية على إنجازها.



ويرفض حزب الله تسليم سلاحه والتفاوض المباشر مع إسرائيل ومخرجاته، ويعوّل على داعمته إيران من أجل وقف الحرب مع إسرائيل.



وأُبرم اتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل بعد تفاهم وقعته واشنطن وطهران في 17 حزيران لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وأرسى كذلك وقفا لإطلاق النار في لبنان بعد إصرار طهران على ذلك، رغم سعي لبنان واسرائيل والولايات المتحدة إلى فصل الملف اللبناني عن التصعيد الإقليمي.



وفي حين تراجعت وتيرة الضربات المتبادلة بين اسرائيل وحزب الله منذ حزيران، إلا أن القوات الاسرائيلية تواصل تنفيذ غارات وعمليات تفجير في جنوب لبنان.



ولم يعلن حزب الله منذ 19 حزيران، عن أي عمليات جديدة ضد اسرائيل أو قواتها مع تحذيره من "انتهاك" وقف النار.



ومن المقرر أن يجري الرئيس اللبناني جوزاف عون في 21 تموز، زيارة إلى الولايات المتحدة بدعوة من نظيره الأميركي دونالد ترامب.







