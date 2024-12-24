اتفاق لحل الفصائل في سوريا ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع

وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء بعد اجتماع بين قادة الفصائل وقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، حيث أعلنت أن "اجتماع قادة الفصائل مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع"
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