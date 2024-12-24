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اتفاق لحل الفصائل في سوريا ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 08:45 م

الوكيل الإخباري-    أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء بأنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بحل الفصائل المسلحة ودمجها تحت إشراف وزارة الدفاع السورية.

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وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء بعد اجتماع بين قادة الفصائل وقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، حيث أعلنت أن "اجتماع قادة الفصائل مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع"

 
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