اتفاق لحل الفصائل في سوريا ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء بأنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بحل الفصائل المسلحة ودمجها تحت إشراف وزارة الدفاع السورية.

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