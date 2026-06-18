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اتفاق ليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير 2027

اتفاق ليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير 2027
علم ليبيا
 
الخميس، 18-06-2026 02:58 م

الوكيل الإخباري-   توصلت رئاسات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا إلى توافق تاريخي يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في الـ17 من فبراير 2027.

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ويأتي ذلك استنادا إلى القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة "6+6" والمُشكّلة بموجب التعديل الدستوري الـ 13.

ووفقا للاتفاق، سيتم الشروع في تعديل دستوري توافقي يمهد الطريق لوضع دستور دائم للبلاد، على أن يلتزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة مشروع الدستور لبدء حوار وطني شامل يفضي إلى إقرار الدستور الدائم.

وفي إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية، تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا للإشراف على المسار الانتخابي، تضم في عضويتها محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين من اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، بالإضافة إلى ممثلين أمنيين عن منطقتي الشرق والغرب الليبيتين.

وجاء في بنود الاتفاق التأكيد على اعتماد مخرجات اتفاق بوزنيقة المتعلقة بتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيد المؤسسات، مع التشديد على رفض أي مساع لفك التجميد عن الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج قبل انتخاب رئيس للبلاد من قبل الشعب الليبي.

 
 


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