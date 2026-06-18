اتفاق ليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير 2027

الوكيل الإخباري- توصلت رئاسات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا إلى توافق تاريخي يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في الـ17 من فبراير 2027.

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