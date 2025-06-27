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اتفاق مرتقب بين الصين وأمريكا

علم أمريكا وعلم الصين
الصين وامريكا
 
الجمعة، 27-06-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الصين، الجمعة، أنها أكدت تفاصيل اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، يتضمن التزام واشنطن بـ"رفع سلسلة من القيود" المفروضة على بكين، مقابل قيام الأخيرة بـ"مراجعة قائمة السلع الخاضعة لضوابط التصدير".

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وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بلاده تأمل في أن "تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق"، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل "سليم، ومستقر، ومستدام".

 
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