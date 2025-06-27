اتفاق مرتقب بين الصين وأمريكا

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين، الجمعة، أنها أكدت تفاصيل اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، يتضمن التزام واشنطن بـ"رفع سلسلة من القيود" المفروضة على بكين، مقابل قيام الأخيرة بـ"مراجعة قائمة السلع الخاضعة لضوابط التصدير".

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