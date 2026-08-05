الأربعاء 2026-08-05 10:21 ص

اتفاق مرتقب لفتح مضيق هرمز

تصعيد جديد في مضيق هرمز .. ناقلتا نفط تتراجعان بعد حادث حريق
مضيق هرمز
 
الأربعاء، 05-08-2026 09:15 ص
الوكيل الإخباري-   كشف مصدران إقليميان ومسؤول أميركي أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، على أن تعلن عنه واشنطن، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس"، الأربعاء.اضافة اعلان


كما أوضحت المصادر أن الاتفاق المرتقب يلبي بعض مطالب إيران المتعلقة بالحصول على دور أكبر في إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز، وهو دور لم تكن تتمتع به قبل اندلاع الحرب.
 
 


gnews

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