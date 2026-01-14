الأربعاء 2026-01-14 05:05 م

اتهامات داخل معسكر ترامب تطال وزير الخارجية الأمريكي
 
الأربعاء، 14-01-2026 03:51 م
الوكيل الإخباري-   اعتبر تاي كوب، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قد "باع ضميره" ويتلاعب بالرئيس الأمريكي في قرارات السياسة الخارجية.اضافة اعلان


وقال كوب لقناة MS Now التلفزيونية إن إدارة ترامب الأولى، التي عمل في ظلها، كانت تضم أشخاصًا قادرين على رفض قرارات الرئيس، بينما يفتقر فريقه الحالي إلى هؤلاء الأشخاص.

وأضاف: "من جهة أخرى، لدينا أشخاص مثل ماركو روبيو، الذي يبدو أنه باع ضميره، ومع ذلك يستمتع بفرصة التلاعب بالرئيس في قضايا السياسة الخارجية مثل كوبا وفنزويلا وغيرها الكثير".

وكان روبيو سابقًا من أشد معارضي ترامب وانتقاداته داخل الحزب الجمهوري. وفي انتخابات عام 2016، التي شهدت انتخاب ترامب رئيسًا لأول مرة، ترشح روبيو أيضًا للرئاسة. ومع ذلك، في ولاية ترامب الثانية، أصبح روبيو وزيرًا للخارجية، ثم عُيّن لاحقًا في منصب رئيسي آخر: مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي.

ويُنظَر إلى روبيو أيضًا كخليفة محتمل لترامب في الرئاسة، إلى جانب نائب الرئيس جيه دي فانس.

روسيا اليوم 
 
 


