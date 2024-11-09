 
السبت 2024-11-09 10:22 ص
 

اتهامات لقوات الدعم السريع بنهب المرافق الصحية في ولاية الجزيرة

سودانيون نزحوا من ولاية الجزيرة إلى كسلا
سودانيون نزحوا من ولاية الجزيرة إلى كسلا
السبت، 09-11-2024 08:30 ص
الوكيل الإخباري-  اتهمت شبكة "أطباء السودان" قوات الدعم السريع السودانية بنهب وسرقة الصيدليات ومستشفى منطقة الهلالية في ولاية الجزيرة ومنع الكوادر الطبية من إسعاف المصابين، داعية إلى إنقاذ المدنيين في ظل الحصار الذي تفرضه عليهم تلك القوات منذ أسبوعين.اضافة اعلان


وأدانت الشبكة الحصار على منطقة الهلالية وممارسة ما وصفته بأعمال "القتل والنهب ضد المدنيين العزل" وطالبت المنظمات الأممية بفتح جسر إنساني وإجلاء المدنيين من المنطقة.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء اتهاما للدعم السريع بنهب جميع ممتلكات السودانيين بالهلالية، واحتجاز السكان وعدم السماح لهم بالخروج إلا بعد دفع "مبالغ طائلة".

وأوضحت اللجنة أن عدد الوفيات يرتفع بوتيرة سريعة وأنّ "بعض المحتجزين فقدوا أرواحهم جراء اضطرارهم لتناول حبوب قمح ملوثة، أو شرب مياه غير صالحة" وأنّ آخرين "يعانون من إسهالات مائية ويُشتبه في إصابتهم بالكوليرا، ولا تتوفر لهم أي رعاية طبية".

الجزيرة
 
gnews

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