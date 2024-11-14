اتهام مسؤول في الاستخبارات الأميركية بتسريب خطط إسرائيل لضرب إيران

وذكرت الصحيفة أن آصف رحمن الذي عمل لصالح وكالة "سي آي إيه" في دول خارج الولايات المتحدة اعتقل في كمبوديا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ويتوقع أن يمثل أمام محكمة فدرالية اليوم الخميس.
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