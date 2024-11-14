 
الخميس 2024-11-14 01:24 ص
 

اتهام مسؤول في الاستخبارات الأميركية بتسريب خطط إسرائيل لضرب إيران

اسرائيل وايران
اسرائيل وايران
الخميس، 14-11-2024 01:16 ص
الوكيل الإخباري-   وجهت السلطات الأميركية اتهاما إلى مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" بالضلوع في تسريب وثائق سرية بشأن خطط إسرائيل للقيام برد عسكري على إيران، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أن آصف رحمن الذي عمل لصالح وكالة "سي آي إيه" في دول خارج الولايات المتحدة اعتقل في كمبوديا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ويتوقع أن يمثل أمام محكمة فدرالية اليوم الخميس.
 
gnews

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