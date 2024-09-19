اثنين حالتهم خطيرة .. إصابة 5 إسرائيليين في قصف صاروخي من لبنان

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع "واللا" العبري اليوم الخميس، بوقوع خمس إصابات جراء قصف صاروخي في إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان. اضافة اعلان





وذكر الموقع، أن اثنين من المصابين الخمسة في القصف الصاروخي حالتهم خطرة.



بدوره، أعلن “حزب الله” اليوم استهداف نقطة تموضع للجنود الإسرائيليين في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها بشكل مباشر وأوقعوا فيها عددا من القتلى والجرحى.

