اثنين حالتهم خطيرة .. إصابة 5 إسرائيليين في قصف صاروخي من لبنان

وذكر الموقع، أن اثنين من المصابين الخمسة في القصف الصاروخي حالتهم خطرة.
بدوره، أعلن “حزب الله” اليوم استهداف نقطة تموضع للجنود الإسرائيليين في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها بشكل مباشر وأوقعوا فيها عددا من القتلى والجرحى.
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