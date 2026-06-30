الثلاثاء 2026-06-30 12:42 م

اجتماعات مرتقبة بين واشنطن وطهران في قطر

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الثلاثاء، 30-06-2026 12:12 م

الوكيل الإخباري-   يتوجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الثلاثاء إلى قطر، حيث من المتوقع عقد اجتماعات مع إيران هذا الأسبوع، وسط تصريحات متباينة بين البلدين، مع حديث واشنطن عن اجتماعات رفيعة المستوى، مقابل إشارة طهران إلى مناقشات فنية لا تتضمن مفاوضات مباشرة.

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وبحسب مسؤول أميركي، اتفق الجانبان على وقف الهجمات التي تجددت في الأيام الأخيرة رغم توقيعهما في منتصف حزيران، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ومهّدت هذه المذكرة التي توسطت فيها باكستان وقطر، لمفاوضات هدفها التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما.

 
 


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