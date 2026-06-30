اجتماعات مرتقبة بين واشنطن وطهران في قطر

الوكيل الإخباري- يتوجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الثلاثاء إلى قطر، حيث من المتوقع عقد اجتماعات مع إيران هذا الأسبوع، وسط تصريحات متباينة بين البلدين، مع حديث واشنطن عن اجتماعات رفيعة المستوى، مقابل إشارة طهران إلى مناقشات فنية لا تتضمن مفاوضات مباشرة.

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