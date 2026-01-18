اجتماع أوروبي طارئ بعد تهديد ترامب بالرسوم على خلفية غرينلاند

وقالت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، في وقت متأخر من يوم السبت، إنه تم استدعاء سفراء الدول لعقد اجتماع استثنائي بعد ظهر الأحد للرد على أحدث الإعلانات الصادرة عن الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد صرح بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من ثماني دول أوروبية اعتبارًا من الأول من فبراير، مستشهدًا بالخلافات حول غرينلاند. وكرر ترامب مرارًا رغبته في امتلاك غرينلاند لضمان الأمن في منطقة القطب الشمالي.
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن الرسوم الجمركية ستنطبق على جميع الواردات الأمريكية من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، وسترتفع إلى 25% اعتبارًا من يونيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لبيع غرينلاند للولايات المتحدة.
وتعد غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، جزءًا من أراضي الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقد صرحت غرينلاند بأنها لا ترغب في أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، بينما يقول حلفاء الناتو إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى السيطرة على الجزيرة لحماية القطب الشمالي. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيُجرى مناقشة إجراءات مضادة محتملة في اجتماع الأحد.
ويمتلك الاتحاد الأوروبي أداة للدفاع عن نفسه ضد الضغوط التجارية، وهي لائحة تطبق في الحالات التي تحاول فيها دولة ثالثة استخدام تدابير تجارية لإجبار الاتحاد أو دولة عضو على اتخاذ قرار معين.
وتسمح هذه اللائحة بفرض رسوم جمركية مضادة والعديد من الإجراءات الأخرى، على الرغم من أن هذه الأداة لا تُستخدم إلا كملاذ أخير.
وتؤثر الرسوم الجمركية المهدد بها على الدول التي أرسلت في الآونة الأخيرة جنودًا في مهمة استكشافية إلى الجزيرة القطبية التي تمثل محور النزاع.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ما حقيقة مطالبة ترامب الدول بمليار دولار مقابل البقاء في مجلس السلام؟
-
القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد
-
جيش كوريا الجنوبية يبدأ في نشر الصاروخ "الوحش" هيونمو-5
-
واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في ولاية مينيسوتا
-
تفجير جسرين في مدينة الرقة السورية على نهر الفرات
-
خامنئي يتهم ترامب بالمسؤولية عن الاحتجاجات الدامية في إيران
-
على وقع ضربة أمريكية محتملة لإيران… نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا
-
إيران.. إعادة فتح المدارس بعد أسبوع من الإغلاق