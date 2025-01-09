اجتماع إسرائيلي رفيع "لمناقشة أمنية" بشأن تركيا

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس اجتمع بوزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ومسؤولين آخرين "لمناقشة أمنية" بشأن تركيا. اضافة اعلان





ويأتي ذلك بعد يومين على ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بأن لجنة حكومية أوصت في تقريرها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاستعداد لحرب محتملة مع تركيا، في ضوء مخاوف متزايدة لدى تل أبيب من تحالف أنقرة مع الإدارة الجديدة بدمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.